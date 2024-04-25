Лжепутёвки и благотворительность: Названы главные уловки мошенников перед майскими праздниками

Перед 9 Мая мошенники могут создавать в соцсетях посты со сбором средств для ветеранов, поэтому нужно быть бдительнее и несколько раз проверять достоверность информации. Об этом "Москве 24" рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"К сожалению, многие благотворительные фонды создаются мошенниками. Бывает, что даже ведётся видимая деятельность, а потом собранные деньги исчезают в неизвестном направлении вместе с основателем. Поэтому здесь нужно быть бдительными", — отметил эксперт.

По его словам, атаки аферистов могут приходиться и на пенсионеров. Злоумышленники могут сказать, что в преддверии праздника положены выплаты, но для этого нужно перейти по ссылке. Гринин отметил, что необходимо предупредить всех своих родных о существовании такой схемы.

Кроме того, мошенники перед майскими могут отправлять сообщения с предложением купить путёвку по "выгодной цене". В таких случаях злоумышленники создают фальшивые сайты, где могут украсть деньги или личные данные. Тем не менее не стоит забывать и о стандартных схемах развода от "служб безопасности банка" или "полиции".

Гринин рассказал, как не угодить в ловушку аферистов. Эксперт посоветовал желающим помочь ветеранам делать это адресно либо через зарекомендовавшие себя благотворительные фонды. У таких организаций обязательно есть сайты с отчётностью по собранным средствам.

"Если речь идёт о покупке путёвки или других заманчивых предложениях, то для собственной безопасности лучше не переходить по ссылкам из непонятных источников. Потому что ссылка может не только вести на фишинговый сайт, где вы сами введёте свои данные. Но и быть активной ссылкой-ловушкой, где отработают так называемые скрипты", — объяснил Гринин.

А чтобы не попасть на фальшивый сайт, необходимо внимательно проверить адрес сайта, продолжил эксперт. Иногда мошенники заменяют одну букву в доменном имени, чтобы создать поддельный сайт. Кроме того, они могут оплатить продвижение фальшивого сайта, чтобы он появился выше в результатах поиска, поэтому лучше добавить настоящую страницу в закладки.