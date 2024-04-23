Мошенники "обкатывают" новую схему обмана россиян с оформлением полиса ОМС

Мошенники придумали новый способ вымогать деньги у россиян — они звонят, представляясь страховыми агентами, и сообщают о якобы необходимости замены полиса ОМС. Для этого нужно скачать на телефон приложение Министерства здравоохранения, оказывающееся фишинговой программой для удалённого доступа к гаджету. У людей, поддавшихся уговорам и скачавших приложение, впоследствии пропадают деньги со счетов.

"Социальные инженеры, охотясь за деньгами доверчивых граждан, придумывают всё новые легенды. Одна из последних — о необходимости замены полиса ОМС", — объяснил генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг в разговоре с РИА "Новости".

Если уловку со звонками от имени сотовых операторов для замены договора с истекающим сроком (на самом деле они бессрочные) уже можно считать древней, то обман с полисами продуман намного грамотнее. Дело в том, что форма таких документов изменялась множество раз и как раз у них действительно есть сроки действия, о которых многие россияне не осведомлены. По этим причинам звонок из страховой компании у многих не вызывает подозрений, особенно учитывая то, что вместо всем известного "красного флага" — просьбы продиктовать код из СМС — в этой схеме предлагают установить приложение Минздрава и заполнить анкету с персональными данными.

Однако на самом деле программа не имеет ни малейшего отношения к российскому Министерству здравоохранения, а её функционал даёт возможность удалённо управлять телефоном доверчивого собеседника и, как следствие, попасть в мобильный банк и присвоить находящиеся на счетах деньги. А ещё есть риск установить себе специальный вирус-троян для банковских программ, который будет перехватывать коды из уведомлений.

"Насколько мне известно, пока отдельные случаи зафиксированы в Приморье, однако не исключаю, что вскоре схема будет использоваться и в других регионах, так как она новая и эффективная", — подытожил Калемберг.