"Мы спасём ваши деньги": Как телефонные жулики Украины теперь работают из России Телефонные аферисты с Украины, которые только за прошлый год обманули россиян на 16 млрд рублей, теперь держат телекоммуникационные офисы в России. Им в помощь и специальное оборудование, которое свободно продаётся на маркетплейсах. Как работают мошенники? 21 апреля, 21:33 Телефонные мошенники, действующие из других стран, с вероятностью 100% имеют сообщников в РФ, которые приобретают сим-карты и соответствующим образом их настраивают. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM, © Freepik / rawpixel.com

Офисы мошенников в России

На днях стало известно, что ФСБ и МВД провели рейды в 40 регионах России, в ходе которых изъяли 612 сим-боксов и 300 тысяч сим-карт сотовых операторов, с помощью которых мошенники создавали фальшивые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, активировали финансовые кошельки и даже открывали банковские счета.

Задержаны 30 человек, против них возбуждены уголовные дела по третьей части статьи 159 УК РФ (мошенничество), ещё двое обвиняются в неправомерном доступе к аккаунтам сайта "Госуслуги". Также был задержан житель Санкт-Петербурга, которого подозревают в предоставлении услуг по активации российских сим-карт украинским террористическим организациям.

Последние несколько лет телефонные мошенники с Украины придумывают новые способы обмана россиян, используя в том числе и искусственный интеллект. Они получают образцы голоса человека, после чего ИИ может составить нужные фразы. Уже было много случаев, когда фальшивые начальники звонили своим подчинённым и предупреждали их о том, что с ними свяжутся сотрудники спецслужб, которые будут спасать их деньги. Например, по такой схеме лишился 50 млн рублей бывший начальник финансовой службы центрального аппарата Министерства обороны.





Что такое сим-бокс

Основное оборудование мошенников — так называемый сим-бокс. Это по сути USB-модем, использующий сим-карту мобильного оператора для доступа в Интернет. Подобные — их в народе называли свистки — до сих пор свободно можно купить в любом салоне сотовой связи, вот только установить в них можно одну симку — они рассчитаны строго для личного использования.

В сим-бокс же можно одновременно вставить от двух до 512 симок и всего одним проводом подключить к компьютеру, на котором установлено специальное ПО. Причём сим-боксы ещё можно последовательно соединять между собой и за счёт этого в разы наращивать базу мобильных номеров.

Судя по кадрам оперативных съёмок из квартир, где были задержаны пособники украинских телефонных мошенников, в помещениях одновременно могут стоять десятки таких устройств. Соответственно, работать на обзвоны сотни и даже тысячи симок.

— Теоретически ограничений по количеству подключаемых в систему сим-боксов нет, — пояснил Life.ru один из продавцов подобного оборудования. — Всё упирается в мощность компьютера и программное обеспечение.

В сим-бокс же можно одновременно вставить от двух до 512 симок. Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Количество подключённых к компьютеру сим-карт определяет, так сказать, "ширину канала" — сколько одновременно звонков могут совершать аферисты. При этом программное обеспечение умеет подменять IMEI — уникальный идентификационный номер мобильного телефона или роутера. Это делается для того, чтобы вводить в заблуждение и мобильных операторов, и соцсети, имитируя звонки и обращения в интернет с разных устройств.

Программными средствами также осуществляется и подмена номера, с которого идёт вызов. Таким образом, нет смысла "банить" номера мошенников — все они используются разово.

Кстати, иногда особо циничные мошенники в наказание подменяют номера для обзвона неудавшейся жертвы, которая не поверила жулику и при этом оскорбила его в разговоре. После этого к владельцу скомпрометированного номера однажды могут наведаться правоохранительные органы, отрабатывающие жалобы россиян. Именно поэтому специалисты по кибербезопасности советуют всем, кому поступают подобные звонки, не разговаривать с мошенниками, а просто класть трубку.

Сим-боксы свободно и легально продаются в Интернете, в том числе и на сайтах бесплатных объявлений. Рунет пестрит одностраничными сайтами-лендингами, на которых оборудование для мошенников предлагается, что называется, в ассортименте. Стоимость сим-боксов колеблется от 10 до 300 тысяч рублей в зависимости от количества вставляемых в него сим-карт и других технических параметров. Учитывая, что за прошлый год, по подсчёту ЦБ, кибермошенники увели у россиян почти 16 миллиардов рублей (это более чем по 1,3 миллиарда в месяц), вложение в криминальный бизнес копеечное.

Продавцы нахваливают свой товар, указывая преимущества, которые сложно представить нужными для легальной деятельности. Например, подмену IMEI.

Как звонок мошенников становится российским

Главное удобство телефонных хабов для мошенников в том, что технически звонок совершается с территории России, а не Украины. Причём их возможности позволяют успешно мимикрировать под самый обычный разговор абонента, который, к примеру, перемещается по городу. Именно поэтому сотовым операторам их так сложно вычислить.

Звонок мошенника выглядит так: с территории Незалежной он сначала обращается к российскому хабу через интернет, подключается к симке, установленной в сим-боксе, а уже с неё ведёт обзвон. При этом одновременно с одним устройством могут работать сразу десятки аферистов.

Обезличенные симки, несмотря на вроде бы все предпринимаемые мобильными операторами меры по контролю над их оборотом, по-прежнему широко представлены в нелегальной продаже. Оптом можно купить хоть тысячи штук, причём при желании заказчика даже активированные — зарегистрированные на российских граждан. Из этой схемы следует ещё один вывод: у мошенников есть сообщники в России.

— Часто группы телефонных мошенников интернациональные, русскоязычные — туда могут входить и россияне, и белорусы, и украинцы, и граждане из других республик бывшего СССР, — рассказал Life.ru специалист компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков. — Телефонные мошенники, действующие из других стран, с вероятностью 100% имеют сообщников в РФ, которые приобретают сим-карты и соответствующим образом их настраивают.

Любые симки в любом количестве доступны на теневых площадках.

Кстати, схема с телефонными мостами уже давно практикуется в больших респектабельных компаниях для удобства сотрудников, находящихся за пределами офисов. Чтобы связаться с клиентами или партнёрами, например, из дома, но с корпоративного телефона, они звонят к себе на работу, а дозвонившись, в тоновом режиме набирают нужный номер. Его обрабатывает офисная АТС и со своей стороны делает звонок абоненту от имени компании, при этом удерживая на линии своего работника. После того как адресат звонка берёт трубку, происходит соединение абонентов. Возможно, злодеи просто позаимствовали эту идею у бизнеса.

Как бороться с подобными хабами?

В российском законодательстве нет норм, запрещающих торговлю модемами, именно поэтому сим-боксы свободно продаются и покупаются. Причём эта проблема не только российская — подобных законов о запрете по крайней мере к началу 20-х годов не было ни в одной стране мира. В некоторых юрисдикциях оспаривается лишь практика изменения или удаления IMEI.

— В 2024 году мы (F.A.C.C.T. — Прим. Life.ru) не видим снижения активности в сфере телефонного мошенничества. По-прежнему активны схемы с попыткой перехвата удалённого доступа к ДБО (дистанционное банковское обслуживание. — Прим. Life.ru), использование фейковых видеозвонков и аудиозвонков в мессенджерах, — говорит Дмитрий Дудков. — Меры операторов сократили объёмы мошенничества по телефону, но использование киберпреступниками различных технических средств, к примеру сим-боксов и виртуальных АТС, не позволяет кардинально изменить ситуацию.

Почти все устройства в Россию едут из Китая. Фото © China.org

По мнению экспертов, на данном этапе успешно противостоять мошенникам поможет только обмен данными между операторами, правоохранительными органами, регуляторами и финансовыми организациями, который будет осуществляться в режиме реального времени.

А вы научились отличать звонки мошенников? 0 Да, я сразу узнаю мошенников Я перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров К сожалению, я не всегда могу узнать звонок мошенников

Авторы Евгений Кузнецов