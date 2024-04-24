В банках могут появиться психологи для распознавания признаков давления мошенников на клиентов
Сидоренко: Банкам нужны психологи, чтобы распознать воздействие на клиентов
Сфере кредитования нужны опытные профайлеры, которые смогут замечать признаки психологического воздействия на заёмщиков. Такое мнение выразила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава АНО "Белый Интернет" Элина Сидоренко, пишет РАПСИ.
Тему затронули на І Международном научно-практическом форуме "Право цифровой безопасности" в МГИМО МИД России. По словам ректора Университета прокуратуры РФ Игоря Мацкевича, банки будут обязаны противодействовать мошенничеству при оформлении кредитов гражданами.
"Они (Банки, — Прим. Life.ru) будут обязаны блокировать подозрительные переводы, прекращать дистанционное обслуживание тех, кто выводит или обналичивает средства, для этого они будут пользоваться соответствующей базой МВД России", — заявил он.
Мацкевич обратил особое внимание на то, что в случае, если банком не будет проведено достаточное количество проверок и его сотрудники не предупредят клиента об угрозе мошенничества, то он будет обязан возместить ущерб, вернув клиенту все похищенные средства.
Глава "Белого Интернета" считает, что банковский психолог поможет кредитным организациям в решении подобных вопросов. По словам Сидоренко, профайлеры в банке должны будут наблюдать за сотрудниками и клиентами в ходе переговоров для выяснения их подлинных замыслов. Такому специалисту необходимо уметь чётко распознавать, если заёмщик, подавая заявку, подвергается психологическому воздействию извне. Психологов будут учить работать с аудио- и видеозаписями разговоров с клиентами.
І Международный научно-практический форум "Право цифровой безопасности" организован АНО "Белый Интернет" и Министерством иностранных дел РФ совместно с главными российскими вузами. Эксперты рассматривают нынешние тенденции и правовые риски цифровизации, которые могут быть допущены. Также проводится изучение выработки оптимальных направлений и поиска мер, которые помогут упрочить цифровой суверенитет и безопасность России.
Ранее МВД России разработало законопроект, по которому банки будут обязаны за сутки предоставлять сотрудникам правоохранительных органов данные об электронных переводах граждан. Благодаря такому нововведению получится сделать более эффективными меры по аресту имущества и защите прав потерпевших от преступлений, осуществляющихся через Сеть или телефонную связь.
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