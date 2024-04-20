МВД хочет обязать банки за 24 часа предоставлять данные об электронных переводах
МВД России подготовило законопроект, предлагающий обязать банки за 24 часа предоставлять правоохранителям информацию об электронных переводах граждан. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.
Перед документом, как пишет РИА "Новости", ставят цель уменьшить срок исполнения таких запросов, а также повысить эффективность мер по аресту имущества и защите прав потерпевших от преступлений, совершённых через Сеть или телефонную связь.
Соответствующее положение хотят внести в статью 21 Уголовно-процессуального кодекса, в нём будут прописаны и новые обязанности операторов связи по переводу денежных средств. В частности, предлагается обязать их предоставлять требуемые данные в срок не позднее трёх рабочих дней с момента поступления денег или в тот срок, который определят в запросе правоохранители.
А при наличии возможности законопроект требует исполнять их через систему электронного документооборота в течение 24 часов. Порядок взаимодействия сторон определит Правительство РФ.
Ранее МВД предложило наделить следователей правом приостанавливать операции по переводу денежных средств. Мера необходима, чтобы в дальнейшем у правоохранителей была возможность наложить арест на имущество.
Shutterstock / FOTODOM