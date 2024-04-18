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18 апреля, 08:17

ФСБ и МВД не дали украинским террористам завладеть 300 тысячами SIM-карт для совершения диверсий в РФ

ФСБ изъяла 612 SIM-боксов для незаконной регистрации аккаунтов и кошельков

ФСБ и МВД провели масштабную операцию по изъятию 612 SIM-боксов, которые собирались использовать для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Операция проводилась в марте. Всего в 40 регионах были изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч сим-карт. Также был задержан житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, который активировал "симки" российских операторов связи в интересах украинских террористов. С помощью этих сим-карт создавались аккаунты и кошельки, которые должны были использовать, в том числе, для диверсий и терактов, а также для распространения ложных угроз и фейков.

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А накануне стало известно о задержании двоих 19-летних жителей Мордовии, которые, выполняя задание анонимного куратора, снимали стратегические объекты и планировали воевать против Вооружённых сил России. Силовики выяснили, что парни сумели выйти на контакт с одним из участников украинской военизированной группировки, которая признана террористической на территории России, чтобы примкнуть к её рядам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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