ФСБ и МВД не дали украинским террористам завладеть 300 тысячами SIM-карт для совершения диверсий в РФ

ФСБ и МВД провели масштабную операцию по изъятию 612 SIM-боксов, которые собирались использовать для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Операция проводилась в марте. Всего в 40 регионах были изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч сим-карт. Также был задержан житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения, который активировал "симки" российских операторов связи в интересах украинских террористов. С помощью этих сим-карт создавались аккаунты и кошельки, которые должны были использовать, в том числе, для диверсий и терактов, а также для распространения ложных угроз и фейков.