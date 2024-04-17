Два 19-летних россиянина попались на задании от куратора из ВСУ для "посвящения" в легионеры

Представители УФСБ России по Мордовии провели задержание двоих 19-летних жителей республики. Они выполняли задание анонимного куратора, снимая стратегические объекты, и планировали воевать против Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Мордовии.

Двое 19-летних жителей Саранска снимали стратегические объекты на территории города. Видео © УФСБ России по Мордовии

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия задержаны двое 19-летних жителей региона, планировавших выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. По заданию так называемого куратора они осуществили фото- и видеосъёмку стратегических объектов Саранска", — сказано в сообщении.

Силовики выяснили, что двое 19-летних жителей сумели выйти на контакт с одним из участников украинской военизированной группировки, которая признана террористической на территории России, чтобы примкнуть к её рядам. Для принятия в свои ряды им и было поручено выполнить задание. Во время прохождения "испытания" парни и попались.

В отношении них возбуждены уголовные дела по факту преступления, предусмотренного по статье 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации". Ленинский районный суд Саранска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.