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22 марта, 10:35

Четверо жителей Краснодара устроили диверсию на ж/д путях по наводке куратора из соцсетей

SHOT: На Кубани трое мужчин с подругой сожгли батарейный шкаф за 45 тысяч рублей

Один из устроивших поджог батарейного шкафа на Кубани. Обложка © Telegram / SHOT

Один из устроивших поджог батарейного шкафа на Кубани. Обложка © Telegram / SHOT

В Краснодаре задержали троих мужчин и женщину, которые сожгли батарейный шкаф на железной дороге. Как узнал SHOT, за это "куратор" из соцсетей пообещал им заплатить 45 тысяч рублей.

В начале марта с 29-летним Алексеем Л. в мессенджере связался неизвестный, который предложил заработать денег. Для этого надо было устроить поджог на железной дороге в Центральном районе Краснодара. Чтобы выполнить задание, Алексей обратился за помощью к приятелям — 32-летнему Алексею Т., 38-летнему Евгению Я. и 38-летней Анне Б. Им мужчина пообещал выплатить по пять тысяч рублей, а остальные 30 тысяч планировал забрать себе.

Приятели Алексея, которые согласились на авантюру за пять тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT

Приятели Алексея, которые согласились на авантюру за пять тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, утром 16 марта компания отправилась на улицу Щорса, где находится платформа МЖК. Там они и подожгли батарейный шкаф, который был необходим для питания светофоров и перевода железнодорожных стрелок. В отношении задержанных возбуждено дело по статье "Теракт", теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Томский школьник хотел спалить релейный шкаф, но чуть не оставил всех без света
Томский школьник хотел спалить релейный шкаф, но чуть не оставил всех без света

Как сообщал Life.ru, в Ростове-на-Дону задержан ранее судимый мужчина, планировавший диверсию на ж/д. Он успел лишь облить бензином два релейных шкафа, отвечающих за светофоры на железной дороге, после чего был схвачен.

Наталья Исакова
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