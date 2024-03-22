Четверо жителей Краснодара устроили диверсию на ж/д путях по наводке куратора из соцсетей

В Краснодаре задержали троих мужчин и женщину, которые сожгли батарейный шкаф на железной дороге. Как узнал SHOT, за это "куратор" из соцсетей пообещал им заплатить 45 тысяч рублей.

В начале марта с 29-летним Алексеем Л. в мессенджере связался неизвестный, который предложил заработать денег. Для этого надо было устроить поджог на железной дороге в Центральном районе Краснодара. Чтобы выполнить задание, Алексей обратился за помощью к приятелям — 32-летнему Алексею Т., 38-летнему Евгению Я. и 38-летней Анне Б. Им мужчина пообещал выплатить по пять тысяч рублей, а остальные 30 тысяч планировал забрать себе.

Приятели Алексея, которые согласились на авантюру за пять тысяч рублей. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, утром 16 марта компания отправилась на улицу Щорса, где находится платформа МЖК. Там они и подожгли батарейный шкаф, который был необходим для питания светофоров и перевода железнодорожных стрелок. В отношении задержанных возбуждено дело по статье "Теракт", теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.