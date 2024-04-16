Россиянин задержан за попытку убить беглого украинского офицера в Москве по личному заданию главы СБУ

Согласно сведениям российских силовиков, после начала специальной военной операции он был завербован сотрудником СБУ. Мужчина жил на Украине с 2010 года, а в октябре 2023 года на него вышли киевские силовики. На допросе после задержания он рассказал, что по заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте этого года он вернулся в Россию. Здесь ему передали компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. Бомбу подозреваемый собрал сам и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ заминировал его автомобиль.