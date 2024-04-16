Россиянин задержан за попытку убить беглого украинского офицера в Москве по личному заданию главы СБУ
ФСБ задержала агента СБУ, подорвавшего в Москве машину экс-офицера СБУ Прозорова
Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который на прошлой неделе подорвал в Москве машину бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Он следил за целью с марта, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержание и допрос россиянина за попытку убить беглого украинского офицера в Москве. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Задержан гражданин России 1983 г. р., который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины", — рассказали в ведомстве.
Согласно сведениям российских силовиков, после начала специальной военной операции он был завербован сотрудником СБУ. Мужчина жил на Украине с 2010 года, а в октябре 2023 года на него вышли киевские силовики. На допросе после задержания он рассказал, что по заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте этого года он вернулся в Россию. Здесь ему передали компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. Бомбу подозреваемый собрал сам и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ заминировал его автомобиль.
В отношении задержанного могут завести дело по ст. 205 (террористический акт) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ, по которым ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, 12 апреля на одной из парковок в Москве подорвали Land Cruiser Prado. Эпицентр, предположительно, находился под водительским сиденьем. Владельцем машины оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Life.ru показывал момент взрыва. Сам пострадавший называет заказчиком покушения Киев. Взрыв автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова квалифицирован как покушение на убийство.
ЦОС ФСБ