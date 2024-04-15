Мощность взрывчатки в машине экс-сотрудника СБУ Прозорова составила до 150 г

Мощность взрывного устройства, заложенного под автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

"Оно было без поражающих элементов", — сказал собеседник ТАСС.