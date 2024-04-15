Мощность взрывчатки в машине экс-сотрудника СБУ Прозорова составила до 150 г
Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр
Мощность взрывного устройства, заложенного под автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.
"Оно было без поражающих элементов", — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, Прозоров получил ранение ноги. После оказания медицинской помощи его отпустили. Сам бывший сотрудник спецслужбы заявил телеканалу "360", что на данный момент с ним всё хорошо.
Напомним, 12 апреля на одной из парковок в Москве подорвали Land Cruiser Prado. Эпицентр, предположительно, находился под водительским сиденьем. Владельцем машины оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Life.ru показывал момент взрыва. Сам пострадавший называет заказчиком покушения Киев. Взрыв автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова квалифицирован как покушение на убийство.