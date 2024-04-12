Владельцем подорванного в Москве внедорожника оказался бывший сотрудник СБУ

Владельцем Toyota Land Cruiser Prado, который сегодня утром взорвался на севере Москвы, оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Как пишет SHOT, основная версия следствия — сразу после того, как он включил зажигание, сработало заложенное СВУ.

На месте взрыва авто работают сотрудники экстренных служб. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Прозоров на протяжении многих лет сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе конфликта на Донбассе. В Службе безопасности Украины он работал до 2018 года, а несколько лет назад переехал в Россию.