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12 апреля, 11:38

Владельцем подорванного в Москве внедорожника оказался бывший сотрудник СБУ

Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр

Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр

Владельцем Toyota Land Cruiser Prado, который сегодня утром взорвался на севере Москвы, оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Как пишет SHOT, основная версия следствия — сразу после того, как он включил зажигание, сработало заложенное СВУ.

На месте взрыва авто работают сотрудники экстренных служб. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Прозоров на протяжении многих лет сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе конфликта на Донбассе. В Службе безопасности Украины он работал до 2018 года, а несколько лет назад переехал в Россию.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, в том числе сапёры — обследуют место под автомобилем с помощью специального робота. Между тем по факту взрыва внедорожника возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на севере Москвы.

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Напомним, сегодня автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Предположительно, эпицентр находился под водительским креслом. Водитель госпитализирован с травмами обеих ног. Момент взрыва, кстати, попал на камеру.

Николь Вербер
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