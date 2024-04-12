Владельцем подорванного в Москве внедорожника оказался бывший сотрудник СБУ
Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр
Владельцем Toyota Land Cruiser Prado, который сегодня утром взорвался на севере Москвы, оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Как пишет SHOT, основная версия следствия — сразу после того, как он включил зажигание, сработало заложенное СВУ.
На месте взрыва авто работают сотрудники экстренных служб. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, Прозоров на протяжении многих лет сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе конфликта на Донбассе. В Службе безопасности Украины он работал до 2018 года, а несколько лет назад переехал в Россию.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, в том числе сапёры — обследуют место под автомобилем с помощью специального робота. Между тем по факту взрыва внедорожника возбуждено уголовное дело, сообщили в СК. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на севере Москвы.
Напомним, сегодня автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Предположительно, эпицентр находился под водительским креслом. Водитель госпитализирован с травмами обеих ног. Момент взрыва, кстати, попал на камеру.