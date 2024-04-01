Оглушительный взрыв "газели" посреди дороги в Москве попал на видео

В Москве "газель" взорвалась прямо на трассе. Инцидент произошёл на улице Лобачевского в районе Раменки на западе столицы. Момент взрыва попал на видео, его публикует SHOT.

В Москве "газель" взорвалась посреди трассы в Раменках. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сначала автомобиль загорелся, а когда приехали спасатели — взорвался. От машины ничего не осталось. Что находилось внутри, сейчас выясняется. Уточняется, что водитель не пострадал. Компетентные органы устанавливают причины произошедшего.