Убийственный взрыв из-за брошенного в канализацию окурка в Дагестане попал на видео
SHOT: Два человека погибли в Дагестане при взрыве газа в канализации
Брошенный в канализацию окурок в Дагестане стал причиной страшного взрыва, который унёс жизни двух человек. Видео с места публикует телеграм-канал SHOT.
Два человека погибли в Дагестане при взрыве газа в канализации. Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло в городе Хасавюрте. На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин стоят на обочине, один из которых курит. Докурив сигарету, он решил бросить окурок в канализацию, где скопился газ ацетилен, после чего прогремел мощнейший взрыв.
Мужчин спасти не удалось, они скончались от полученных травм. На месте ЧП работают экстренные службы.
Ранее в Западном административном округе Москвы взорвался легковой автомобиль Subaru, находившийся внутри получил серьёзные ранения: ему оторвало ногу и кисть. По предварительной информации, в машине сдетонировал газовый баллон
Telegram / SHOT