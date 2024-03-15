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15 марта, 19:55

Убийственный взрыв из-за брошенного в канализацию окурка в Дагестане попал на видео

SHOT: Два человека погибли в Дагестане при взрыве газа в канализации

Брошенный в канализацию окурок в Дагестане стал причиной страшного взрыва, который унёс жизни двух человек. Видео с места публикует телеграм-канал SHOT.

Два человека погибли в Дагестане при взрыве газа в канализации. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло в городе Хасавюрте. На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин стоят на обочине, один из которых курит. Докурив сигарету, он решил бросить окурок в канализацию, где скопился газ ацетилен, после чего прогремел мощнейший взрыв.

Мужчин спасти не удалось, они скончались от полученных травм. На месте ЧП работают экстренные службы.

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Ранее в Западном административном округе Москвы взорвался легковой автомобиль Subaru, находившийся внутри получил серьёзные ранения: ему оторвало ногу и кисть. По предварительной информации, в машине сдетонировал газовый баллон

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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