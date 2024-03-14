Мужчине оторвало ногу и кисть при взрыве газового баллона в автомобиле в Москве
В Западном административном округе Москвы взорвался легковой автомобиль Subaru, находившийся внутри мужчина серьёзно ранен. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
В Западном административном округе Москвы взорвался автомобиль Subaru, есть пострадавший. Видео © Life.ru
Трагедия случилась в Береговом проезде. По предварительной информации, в машине сдетонировал газовый баллон. Раненого госпитализировали, у него оторвало ногу и кисть. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.
А ранее ударная волна от взрыва самогонного аппарата разнесла квартиру в Челябинске. Хозяин квартиры получил ожоги, его доставили в ожоговый центр.
Кадр из видео Life.ru