Момент взрыва Toyota Land Cruiser Prado попал на камеру

Момент взрыва внедорожника в столице записали камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые публикует SHOT, видно, что автомобиль взорвался сразу же после старта двигателя, а эпицентр взрыва располагался под водительским сиденьем. Находившегося в автомобиле мужчину доставили в больницу.

Момент взрыва внедорожника в Москве. Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, раздавшийся взрыв был очень сильным и громким. Повреждения получили и стоявшие по соседству автомобили БМВ и "Инфинити". Сейчас правоохранители проверяют другие припаркованные рядом машины на наличие взрывных устройств.