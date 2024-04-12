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12 апреля, 11:10

Момент взрыва Toyota Land Cruiser Prado попал на камеру

SHOT публикует момент взрыва внедорожника в Москве

Момент взрыва внедорожника в столице записали камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые публикует SHOT, видно, что автомобиль взорвался сразу же после старта двигателя, а эпицентр взрыва располагался под водительским сиденьем. Находившегося в автомобиле мужчину доставили в больницу.

Момент взрыва внедорожника в Москве. Видео © SHOT

Как рассказали телеграм-каналу очевидцы, раздавшийся взрыв был очень сильным и громким. Повреждения получили и стоявшие по соседству автомобили БМВ и "Инфинити". Сейчас правоохранители проверяют другие припаркованные рядом машины на наличие взрывных устройств.

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Напомним, недавно стало известно о взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в столице. Взрывное устройство сработало сразу после того, как внутрь сел мужчина и завёл автомобиль. Предположительно, эпицентр находился под водительским креслом. Водителя госпитализировали с травмами обеих ног.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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