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Криминал

Внедорожник взорвался на парковке в Москве, водитель ранен

12 апреля, 10:24
В Москве взорвался внедорожник. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве взорвался внедорожник. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве водитель включил зажигание в своём внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, после чего прогремел взрыв. Мужчина получил травмы ног. Об этом пишет SHOT.

Инцидент произошёл на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Мужчина сел за руль, завёл машину, и она сразу взорвалась. Сейчас на место прибыли правоохранители. Предположительно, эпицентр взрыва находился под водительским креслом.

Три человека погибли при взрыве на частном стрельбище в Тбилиси
Три человека погибли при взрыве на частном стрельбище в Тбилиси

Накануне сообщалось, что три человека погибли после атаки украинского беспилотника на село Апанасовка Кореневского района Курской области. В момент удара люди находились в салоне автомобиля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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