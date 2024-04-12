Внедорожник взорвался на парковке в Москве, водитель ранен 12 апреля, 10:24 В Москве взорвался внедорожник. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве водитель включил зажигание в своём внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, после чего прогремел взрыв. Мужчина получил травмы ног. Об этом пишет SHOT.

Инцидент произошёл на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Мужчина сел за руль, завёл машину, и она сразу взорвалась. Сейчас на место прибыли правоохранители. Предположительно, эпицентр взрыва находился под водительским креслом.

Накануне сообщалось, что три человека погибли после атаки украинского беспилотника на село Апанасовка Кореневского района Курской области. В момент удара люди находились в салоне автомобиля.

Авторы Татьяна Миссуми