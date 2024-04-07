Три человека погибли при взрыве на частном стрельбище в Тбилиси

В Тбилиси произошёл взрыв на территории частного стрельбища Battleground. Погибло три человека, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Дым после взрыва на стрельбище в Грузии. Видео © Telegram / "Sputnik Грузия"

"Да", — подтвердил информацию СМИ о третьем погибшем представитель ведомства.

В грузинском МВД добавили, что после взрыва пациент попал в больницу. Кроме того, медики продолжают оказывать помощь пострадавшим на стрельбище, пишет ТАСС.

Незадолго до этого МВД Грузии сообщало, что в Тбилиси на улице Бочорма на стрельбище Battleground из-за взрыва погибли два человека, ещё четыре получили ранения. О причинах инцидента в настоящее время неизвестно, ведутся следственные мероприятия.