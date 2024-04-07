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7 апреля, 00:54

СК Татарстана возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Нурлате

Уголовное дело возбуждено в Татарстане после взрыва газа в нурлатской многоэтажке, повлёкшего гибель человека. Об этом сообщил региональный Следком.

"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — Прим. Life.ru)", — говорится в сообщении.

Многоэтажка в Нурлате, где взорвался газовый баллон. Видео © T.me / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Взрыв газа вынес окна в частном доме в Дагестане, ранен ребёнок
Взрыв газа вынес окна в частном доме в Дагестане, ранен ребёнок

Напомним, что мощный взрыв разнёс двухэтажку вечером 6 апреля во время установки натяжных потолков с использованием газового баллона. Некоторых жильцов спасателям пришлось вызволять из-под завалов. В результате ЧП три человека пострадали, один погиб.

Обложка ©

Кадр видео T.me / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Илья Пушкарев
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