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6 апреля, 20:50

Стало известно об одной жертве пожара в Нурлате

МЧС: В результате пожара в татарском Нурлате погиб человек

В результате пожара в Нурлате (Республика Татарстан) пострадали трое человек, один из которых погиб. Об этом сообщило МЧС России.

"На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники", — написала в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что в Нурлате из-за взрыва газового баллона при установке натяжных потолков загорелся двухэтажный жилой дом. Спасателям удалось достать из-под завалов человека, ещё трое эвакуированы из подъезда.

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Кадр из видео Telegram / МЧС России

Лариса Сафронова
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