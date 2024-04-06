Человека спасли из-под завалов после взрыва газа в квартире в татарском Нурлате

В городе Нурлате (Республика Татарстан) из-за взрыва газового баллона при установке натяжных потолков загорелся двухэтажный жилой дом, спасателям удалось достать из-под завалов человека, ещё трое эвакуированы из подъезда. Об этом сообщило МЧС России.

В Татарстане спасатели достали человека из-под завалов после пожара в жилом доме. Видео © Telegram / МЧС России

"Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров", — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. В ликвидации пожара задействовано 32 специалиста и 10 единиц техники.