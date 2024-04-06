Человека спасли из-под завалов после взрыва газа в квартире в татарском Нурлате
В городе Нурлате (Республика Татарстан) из-за взрыва газового баллона при установке натяжных потолков загорелся двухэтажный жилой дом, спасателям удалось достать из-под завалов человека, ещё трое эвакуированы из подъезда. Об этом сообщило МЧС России.
В Татарстане спасатели достали человека из-под завалов после пожара в жилом доме. Видео © Telegram / МЧС России
"Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров", — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. В ликвидации пожара задействовано 32 специалиста и 10 единиц техники.
А в Курске внуки двух и трёх лет заперли бабушку в ванной, когда на плите уже пригорала пища. К счастью, неравнодушные прохожие позвонили в МЧС — и пожар был предотвращён.
Кадр из видео Telegram / МЧС России