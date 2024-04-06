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6 апреля, 20:11

Человека спасли из-под завалов после взрыва газа в квартире в татарском Нурлате

В городе Нурлате (Республика Татарстан) из-за взрыва газового баллона при установке натяжных потолков загорелся двухэтажный жилой дом, спасателям удалось достать из-под завалов человека, ещё трое эвакуированы из подъезда. Об этом сообщило МЧС России.

В Татарстане спасатели достали человека из-под завалов после пожара в жилом доме. Видео © Telegram / МЧС России

"Огонь охватил четыре квартиры на первом и втором этаже. Разрушены наружные стены. Площадь пожара составила 80 квадратных метров", — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. В ликвидации пожара задействовано 32 специалиста и 10 единиц техники.

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А в Курске внуки двух и трёх лет заперли бабушку в ванной, когда на плите уже пригорала пища. К счастью, неравнодушные прохожие позвонили в МЧС — и пожар был предотвращён.

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Кадр из видео Telegram / МЧС России

Лариса Сафронова
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