В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, пишут СМИ
РИА "Новости": Система пожаротушения в "Крокусе" сработала не полностью
Пожар после атаки террористов в "Крокус сити холле". Обложка © Life.ru
Система пожаротушения в подмосковном "Крокус сити холле" 22 марта сработала некорректно, позволив огню полностью разрушить концертный зал. Такой информацией с РИА "Новости" поделился информированный источник.
"Часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания", — добавил собеседник агентства, сославшись на показания очевидцев.
В экстренных службах же изданию сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного от автоматической системы. В это же время внутри сооружения заработало оповещение о пожаре.
Напомним, что трагедия в "Крокусе" потрясла россиян 22 марта. Вооружённые люди ворвались в концертный зал и стали расстреливать посетителей перед выступлением рок-группы "Пикник". Затем террористы подожгли здание и пытались скрыться, но были задержаны. Жертвами теракта стали 144 человека, ещё свыше полутысячи пострадали. Суд арестовал уже 11 фигурантов уголовного дела.