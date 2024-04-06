В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, пишут СМИ

"Часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания", — добавил собеседник агентства, сославшись на показания очевидцев.

В экстренных службах же изданию сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного от автоматической системы. В это же время внутри сооружения заработало оповещение о пожаре.