Появилось видео последних пожарных учений в "Крокусе" незадолго до теракта

Незадолго до чудовищного теракта в подмосковном "Крокус сити холле", жертвами которого стали 144 человека, в концертном зале и на прилегающих локациях проводились пожарные учения. Проверки готовности комплекса к возгоранию были 2, 16 и 27 февраля, а также 22 марта — в день трагедии, сообщил Mash.