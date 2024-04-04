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4 апреля, 19:14

Появилось видео последних пожарных учений в "Крокусе" незадолго до теракта

Незадолго до чудовищного теракта в подмосковном "Крокус сити холле", жертвами которого стали 144 человека, в концертном зале и на прилегающих локациях проводились пожарные учения. Проверки готовности комплекса к возгоранию были 2, 16 и 27 февраля, а также 22 марта — в день трагедии, сообщил Mash.

Ход плановых учений фиксировался сотрудниками пожарной инспекции на видео. На кадрах видно, что администрация "Крокуса", "Вегас сити холла" и океанариума озвучивает свои действия при возникновении чрезвычайной ситуации. Далее в рамках проверки тестируются пожарные гидранты, сигнализация и работа автоматических систем пожаротушения.

Кадры пожарных учений в "Крокусе" незадолго до теракта. Видео © Telegram / Mash

Против владельцев "Крокуса" могут завести ещё одно уголовное дело
Против владельцев "Крокуса" могут завести ещё одно уголовное дело

Напомним, 22 марта вооружённые автоматами боевики расстреляли посетителей "Крокуса" перед концертом рок-группы "Пикник". Потом головорезы подожгли комплекс и скрылись. Нагнать их удалось лишь в Брянской области при попытке сбежать на Украину для встречи с кураторами. По словам президента России Владимира Путина, организаторы теракта преследовали лишь одну цель — ударить по единству страны.

Обложка ©

Telegram / Mash

Илья Пушкарев
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