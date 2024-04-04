Появилось видео последних пожарных учений в "Крокусе" незадолго до теракта
Незадолго до чудовищного теракта в подмосковном "Крокус сити холле", жертвами которого стали 144 человека, в концертном зале и на прилегающих локациях проводились пожарные учения. Проверки готовности комплекса к возгоранию были 2, 16 и 27 февраля, а также 22 марта — в день трагедии, сообщил Mash.
Ход плановых учений фиксировался сотрудниками пожарной инспекции на видео. На кадрах видно, что администрация "Крокуса", "Вегас сити холла" и океанариума озвучивает свои действия при возникновении чрезвычайной ситуации. Далее в рамках проверки тестируются пожарные гидранты, сигнализация и работа автоматических систем пожаротушения.
Кадры пожарных учений в "Крокусе" незадолго до теракта. Видео © Telegram / Mash
Напомним, 22 марта вооружённые автоматами боевики расстреляли посетителей "Крокуса" перед концертом рок-группы "Пикник". Потом головорезы подожгли комплекс и скрылись. Нагнать их удалось лишь в Брянской области при попытке сбежать на Украину для встречи с кураторами. По словам президента России Владимира Путина, организаторы теракта преследовали лишь одну цель — ударить по единству страны.
Telegram / Mash