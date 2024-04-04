Против владельцев "Крокуса" могут завести ещё одно уголовное дело

Защитники пострадавших во время террористической атаки на "Крокус сити холл" людей подали ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев концертного зала — компанию Crocus Group под руководством Араза Агаларова. Об этом сообщил директор юридической компании "Трунов, Айвар и партнёры" адвокат Игорь Трунов. Первое заявление о возбуждении уголовного дела в рамках части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было подано 2 апреля и вызвало широкий резонанс в обществе.

"Ещё одно заявление подано в СК моим помощником сегодня, в нём изложены дополнительные аргументы виновности владельцев "Крокус сити холла" в преступлении, предусмотренном указанной статьей УК РФ. В этот раз мы подали документ от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте", — цитирует юриста РИА "Новости".

По его словам, при отделке стен зрительского зала использовались легковоспламеняющиеся материалы, из-за чего огонь очень быстро распространился. Это, разумеется, противоречит нормам МЧС по пожарной безопасности в помещениях.