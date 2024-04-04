Против владельцев "Крокуса" могут завести ещё одно уголовное дело
РИАН: На владельцев "Крокуса" подали заявление о возбуждении второго дела
Защитники пострадавших во время террористической атаки на "Крокус сити холл" людей подали ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев концертного зала — компанию Crocus Group под руководством Араза Агаларова. Об этом сообщил директор юридической компании "Трунов, Айвар и партнёры" адвокат Игорь Трунов. Первое заявление о возбуждении уголовного дела в рамках части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было подано 2 апреля и вызвало широкий резонанс в обществе.
"Ещё одно заявление подано в СК моим помощником сегодня, в нём изложены дополнительные аргументы виновности владельцев "Крокус сити холла" в преступлении, предусмотренном указанной статьей УК РФ. В этот раз мы подали документ от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте", — цитирует юриста РИА "Новости".
По его словам, при отделке стен зрительского зала использовались легковоспламеняющиеся материалы, из-за чего огонь очень быстро распространился. Это, разумеется, противоречит нормам МЧС по пожарной безопасности в помещениях.
Адвокат ссылается на приказ Министерства чрезвычайных ситуаций о том, что проём строительного портала сцен с залами, вместимость которых превышает 8 сотен человек, должен иметь защиту противопожарного занавеса с пределом огнестойкости как минимум в El 60 (такие материалы могут не загораться под воздействием пламени более часа), а теплоизоляция завесы должна быть выполнена из негорючих материалов. По мнению Трунова, принятые меры пожарной безопасности нужно проверить в рамках статьи 141-144 УПК РФ, чтобы определить имелся ли состав преступления по признакам статьи 238 УК РФ в действиях владельцев "Крокуса".
Напомним, вечером 22 марта четверо террористов вошли в здание "Крокуса" в Подмосковье и открыли огонь по посетителям, собравшимся на концерт группы "Пикник", после чего подожгли с помощью горючей смеси зрительный зал и сбежали. Теракт унёс жизни 144 человек, а пострадали в ходе атаки свыше 550 посетителей. Ранее в МЧС сообщили, что автоматические системы пожаротушения в помещении сработали, но не смогли погасить пламя из-за слишком большой площади возгорания.
Telegram / МЧС России