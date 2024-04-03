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3 апреля, 10:20

В Курске внуки-непоседы заперли бабушку в ванной и чуть не спалили всю квартиру

В одной из квартир в городе Курске двое маленьких внуков — двух и трёх лет — заперли в ванной свою бабушку. В это время на плите уже пригорала пища, сообщили в МЧС, и в жилище возникла реальная опасность пожара — из окон даже повалил дым.

Фото © Telegram / МЧС России

Фото © Telegram / МЧС России

К счастью, неравнодушные прохожие позвонили в МЧС. Оперативно прибывшие сотрудники ведомства предотвратили пожар, никто не пострадал.

В ведомстве призвали граждан ни на минуту не оставлять детей без внимания и не отлучаться с кухни во время приготовления пищи.

Холодильник сжёг кухню россиянки, пока она была на работе. Погибли собака и кошка
Холодильник сжёг кухню россиянки, пока она была на работе. Погибли собака и кошка

А ранее Life.ru рассказывал, как в Ярославле жильцы квартиры поставили электросамокат заряжаться и ушли из дома, в их отсутствие транспорт загорелся и огонь едва не спалил всё жилище.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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