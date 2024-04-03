В Курске внуки-непоседы заперли бабушку в ванной и чуть не спалили всю квартиру

В одной из квартир в городе Курске двое маленьких внуков — двух и трёх лет — заперли в ванной свою бабушку. В это время на плите уже пригорала пища, сообщили в МЧС, и в жилище возникла реальная опасность пожара — из окон даже повалил дым.

К счастью, неравнодушные прохожие позвонили в МЧС. Оперативно прибывшие сотрудники ведомства предотвратили пожар, никто не пострадал.

В ведомстве призвали граждан ни на минуту не оставлять детей без внимания и не отлучаться с кухни во время приготовления пищи.