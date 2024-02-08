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8 февраля, 09:21

Холодильник сжёг кухню россиянки, пока она была на работе. Погибли собака и кошка

В Череповце холодильник загорелся, когда хозяйка квартиры ушла на работу

Холодильник, который сгорел в результате пожара в Череповце. Обложка © Telegram / МЧС России

Холодильник, который сгорел в результате пожара в Череповце. Обложка © Telegram / МЧС России

В Череповце холодильник загорелся в квартире многоэтажного жилого дома, когда хозяйка ушла на работу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

О пожаре сообщил бдительный сосед. Площадь возгорания составила два квадратных метра. При помощи автолестницы пожарные смогли подняться к окну восьмого этажа и попасть в квартиру.

"Пожар ликвидировали 18 специалистов и 6 единиц техники МЧС России", — говорится в сообщении.

Как пишет "СеверИнформ", в результате инцидента погибли собака и кошка, они отравились угарным газом.

В Москве пенсионерка заживо сгорела под китайским одеялом с подогревом
В Москве пенсионерка заживо сгорела под китайским одеялом с подогревом

А ранее Life.ru писал, что в Москве на пенсионерке загорелся халат, когда она готовила обед на кухне. Пострадавшая попала в реанимацию с ожогами 90% тела.

Дарья Нарыкова
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