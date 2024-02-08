Холодильник сжёг кухню россиянки, пока она была на работе. Погибли собака и кошка

В Череповце холодильник загорелся в квартире многоэтажного жилого дома, когда хозяйка ушла на работу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

О пожаре сообщил бдительный сосед. Площадь возгорания составила два квадратных метра. При помощи автолестницы пожарные смогли подняться к окну восьмого этажа и попасть в квартиру.

"Пожар ликвидировали 18 специалистов и 6 единиц техники МЧС России", — говорится в сообщении.

Как пишет "СеверИнформ", в результате инцидента погибли собака и кошка, они отравились угарным газом.