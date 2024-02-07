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7 февраля, 14:17

В Москве пенсионерка получила ожоги 90% тела из-за загоревшегося халата

SHOT: В Москве халат загорелся на пенсионерке, когда она готовила обед на кухне

Пожарные расчёты, приехавшие тушить возгорание в квартире пенсионерки. Обложка © Telegram / SHOT

Пожарные расчёты, приехавшие тушить возгорание в квартире пенсионерки. Обложка © Telegram / SHOT

Московская пенсионерка оказалась в реанимации после того, как её халат загорелся во время готовки обеда на кухне. Как сообщает SHOT, 80-летняя женщина находится в реанимации, она получила ожоги 90% тела. За её жизнь в настоящее время борются врачи.

По данным телеграм-канала, накануне пожилая женщина занималась приготовлением пищи на газовой плите в своей квартире в Симферопольском проезде. В какой-то момент она задела одну из конфорок своим халатом, из-за чего он вспыхнул. Пенсионерка была не в состоянии быстро среагировать и в панике пыталась потушить пламя, но её попытки были безуспешными. В итоге на запах гари сбежались соседи, которые и вызвали сотрудников экстренных служб.

Чтобы зайти в квартиру пострадавшей, спасатели вынуждены были взломать дверь. Причём к этому моменту уже произошло возгорание мебели на кухне и в коридоре. Пенсионерку, получившую сильнейшие ожоги, в срочном порядке госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Прогнозы врачей, к сожалению, неутешительные. Основными причинами осложнений являются сильное поражение и преклонный возраст пациентки.

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Наталья Исакова
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