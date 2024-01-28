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28 января, 09:43

Пожар в волгоградской квартире унёс жизни матери и её малолетней дочери

Мать и девятилетняя дочка погибли при пожаре в Волгоградской области

Сотрудница Следственного комитета на месте смертельного пожара в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Следком_34

Сотрудница Следственного комитета на месте смертельного пожара в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Следком_34

Женщина и её девятилетняя дочка погибли при пожаре в многоквартирном доме в Котове Волгоградской области, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

"27 января 2024 года в ночное время в одной из квартир дома по улице 60 лет ВЛКСМ города Котово, где проживала женщина 1981 года рождения и её дочь 2015 года рождения, произошёл пожар, в результате которого местная жительница погибла, а её дочь с ожогами была доставлена в больницу. Несмотря на оказание помощи, девочка скончалась", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие назначило необходимые экспертизы и устанавливает обстоятельства трагедии, ход дела контролирует прокуратура. Как уточняется, в однокомнатной квартире на втором этаже произошло воспламенение бытового газа. В областном главке МЧС добавили, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Тела трёх детей нашли на пепелище после пожара в Нижегородской области
Тела трёх детей нашли на пепелище после пожара в Нижегородской области

Напомним, тем временем 28 января в Москве тушат пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади. По данным Лайфа, огонь вспыхнул на крыше здания, где проходили работы по реконструкции купола. Там может находиться до десяти рабочих. МЧС показывало видео с места инцидента.

Матвей Константинов
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