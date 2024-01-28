Пожар в волгоградской квартире унёс жизни матери и её малолетней дочери

Женщина и её девятилетняя дочка погибли при пожаре в многоквартирном доме в Котове Волгоградской области, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

"27 января 2024 года в ночное время в одной из квартир дома по улице 60 лет ВЛКСМ города Котово, где проживала женщина 1981 года рождения и её дочь 2015 года рождения, произошёл пожар, в результате которого местная жительница погибла, а её дочь с ожогами была доставлена в больницу. Несмотря на оказание помощи, девочка скончалась", — говорится в сообщении ведомства.