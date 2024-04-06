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5 апреля, 21:52

Взрыв газа вынес окна в частном доме в Дагестане, ранен ребёнок

Взрыв газа вынес окна в частном доме в Дагестане. Обложка © ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Взрыв газа вынес окна в частном доме в Дагестане. Обложка © ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Газовоздушная смесь взорвалась в двухэтажном частном доме в дагестанском городе Избербаш. Ранения получили трое жильцов, среди которых маленький ребёнок. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в управлении МЧС по республике.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 18:40. На место инцидента прибыли 27 спасателей на девяти единицах техники. Взрыв выбил окна на первом и цокольном этаже здания, последующего горения не последовало. Несущие конструкции сооружения остались невредимы.

"Пострадавшие доставлены в ЦГБ города Избербаш. Состояние пострадавших уточняется", — добавили в министерстве.

В Ростове произошёл мощный пожар со взрывами в ангаре
В Ростове произошёл мощный пожар со взрывами в ангаре

Похожий инцидент произошёл в Дагестане в середине марта. Скопившийся в канализации Хасавюрта газ ацетилен сдетонировал от непотушенной сигареты, насмерть подорвав двух человек.

Илья Пушкарев
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