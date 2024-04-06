Взрыв газа вынес окна в частном доме в Дагестане, ранен ребёнок

Газовоздушная смесь взорвалась в двухэтажном частном доме в дагестанском городе Избербаш. Ранения получили трое жильцов, среди которых маленький ребёнок. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в управлении МЧС по республике.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 18:40. На место инцидента прибыли 27 спасателей на девяти единицах техники. Взрыв выбил окна на первом и цокольном этаже здания, последующего горения не последовало. Несущие конструкции сооружения остались невредимы.

"Пострадавшие доставлены в ЦГБ города Избербаш. Состояние пострадавших уточняется", — добавили в министерстве.