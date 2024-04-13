Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 04:50

Взрыв машины Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Обложка © Telegram / Ukr Leaks

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Обложка © Telegram / Ukr Leaks

Взрыв автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, произошедший накануне, квалифицирован как покушение на убийство. Об этом РИА "Новости" сообщил информированный источник.

"Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", — информировал собеседник агентства.

Экс-офицер СБУ Прозоров заявил, что за покушением на него стоит Киев
Экс-офицер СБУ Прозоров заявил, что за покушением на него стоит Киев

Напомним, 12 апреля на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Эпицентр, предположительно, находился под креслом водителя. Владельцем машины оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Его госпитализировали с травмами обеих ног. Момент взрыва попал на камеру.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Украина
  • сбу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров