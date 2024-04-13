Взрыв машины Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Обложка © Telegram / Ukr Leaks
Взрыв автомобиля экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, произошедший накануне, квалифицирован как покушение на убийство. Об этом РИА "Новости" сообщил информированный источник.
"Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", — информировал собеседник агентства.
Напомним, 12 апреля на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Эпицентр, предположительно, находился под креслом водителя. Владельцем машины оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Его госпитализировали с травмами обеих ног. Момент взрыва попал на камеру.