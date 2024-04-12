Экс-офицер СБУ Прозоров: За покушением на меня стоит киевский режим
Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, чей автомобиль был взорван сегодня на севере Москвы, уверен, что за покушением на него стоит Киев. Видео с соответствующим заявлением опубликовано в его телеграм-канале.
Экс-офицер СБУ Василий Прозоров уверен, что за покушением на него стоит киевский режим. Видео © Telegram / Ukr Leaks
"У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей", — сказал Прозоров, поблагодарив всех неравнодушных людей, высказавших ему слова поддержки.
Ранее Life.ru писал, что 12 апреля на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Эпицентр, предположительно, находился под креслом водителя. Владельцем машины оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. С травмами обеих ног он был госпитализирован. Момент взрыва попал на камеру.
Кадр из видео Telegram / Ukr Leaks