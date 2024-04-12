Экс-офицер СБУ Прозоров: За покушением на меня стоит киевский режим

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, чей автомобиль был взорван сегодня на севере Москвы, уверен, что за покушением на него стоит Киев. Видео с соответствующим заявлением опубликовано в его телеграм-канале.

"У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей", — сказал Прозоров, поблагодарив всех неравнодушных людей, высказавших ему слова поддержки.