Подполковник СБУ раскрыл причину перехода на сторону России перед подрывом машины в Москве
Экс-офицер СБУ Прозоров заявил, что принял сторону РФ для борьбы с властью Киева
Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, выживший сегодня при взрыве машины в Москве, решил перейти на сторону России ещё в 2014 году, сразу после переворота в Киеве. Он хотел бороться с новой незаконной властью "всеми способами". Прозоров дал интервью РИА "Новости" несколько дней назад в связи с приближающейся десятой годовщиной так называемой АТО — силовой операции ВСУ против населения Донбасса.
"Чётко понимал, что мне с этой властью не по пути", — заявил он и признался, что всерьёз подумывал переезжать с семьёй в Крым.
Эти мысли возникли у офицера во время работы в Управлении СБУ по Запорожской области, в подразделении по охране гостайны. Объявленная тогда и.о. президента Украины Александром Турчиновым "антитеррористическая операция" в Донбассе внесла коррективы в планы Прозорова. После объявления АТО стал расширяться штат Антитеррористического центра СБУ, поскольку операция требовала большого количества сотрудников.
"И буквально через неделю после объявления Турчиновым АТО мне позвонили друзья из Киева, коллеги, сослуживцы, которые предложили перевестись в Киев, в центральный аппарат СБУ, как раз в антитеррористический центр", — вспомнил бывший подполковник спецслужбы.
Напомним, сегодня автомобиль Toyota Land Cruiser Prado Прозорова взорвался на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе в Западном Дегунино. Предположительно, эпицентр находился под водительским креслом. Водитель госпитализирован с травмами обеих ног. Момент взрыва попал на камеру.