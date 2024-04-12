Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, выживший сегодня при взрыве машины в Москве, решил перейти на сторону России ещё в 2014 году, сразу после переворота в Киеве. Он хотел бороться с новой незаконной властью "всеми способами". Прозоров дал интервью РИА "Новости" несколько дней назад в связи с приближающейся десятой годовщиной так называемой АТО — силовой операции ВСУ против населения Донбасса.

"Чётко понимал, что мне с этой властью не по пути", — заявил он и признался, что всерьёз подумывал переезжать с семьёй в Крым.

Эти мысли возникли у офицера во время работы в Управлении СБУ по Запорожской области, в подразделении по охране гостайны. Объявленная тогда и.о. президента Украины Александром Турчиновым "антитеррористическая операция" в Донбассе внесла коррективы в планы Прозорова. После объявления АТО стал расширяться штат Антитеррористического центра СБУ, поскольку операция требовала большого количества сотрудников.