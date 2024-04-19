Следователям могут позволить приостанавливать операции по переводу денег

Министерство внутренних дел (МВД) РФ предлагает наделить следователей правом на приостановку операций по переводу денежных средств сроком на 10 дней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Для реализации инициативы был разработан законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". Денежные операции планируют приостанавливать, если есть основания полагать, что они использовались в преступной деятельности. Мера необходима, чтобы в дальнейшем у правоохранителей была возможность наложить арест на имущество.