ЦБ ещё на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России до 30 сентября 2024 года продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", — отмечается в сообщении.

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более 10 тысяч долларов США в месяц или эквивалентная сумма в другой валюте.