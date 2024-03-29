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29 марта, 08:17

ЦБ ещё на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России до 30 сентября 2024 года продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", отмечается в сообщении.

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более 10 тысяч долларов США в месяц или эквивалентная сумма в другой валюте.

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А 7 марта Центробанк ещё на полгода — до 9 сентября — продлил запрет на снятие с валютных счетов более 10 тысяч в долларах или евро. Кроме того, для банков на шесть месяцев продлён запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

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Life.ru / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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