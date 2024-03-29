ЦБ ещё на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России до 30 сентября 2024 года продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", — отмечается в сообщении.
Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — не более 10 тысяч долларов США в месяц или эквивалентная сумма в другой валюте.
А 7 марта Центробанк ещё на полгода — до 9 сентября — продлил запрет на снятие с валютных счетов более 10 тысяч в долларах или евро. Кроме того, для банков на шесть месяцев продлён запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Life.ru / Владимир Суворов