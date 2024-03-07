ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября

Центральный Банк Российской Федерации решил ещё на полгода продлить запрет на снятие с валютных счетов более 10 тысяч в долларах или евро. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Там уточнили, что ЦБ сохраняет ограничения по наличной валюте из-за действующих западных антироссийских санкций, запрещающих отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

"Для граждан, чей валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счёта, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", — говорится в сообщении.

Кроме того, для банков на шесть месяцев продлён запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Уточняется, что в течение ближайшего полугодия юридические лица-резиденты всё ещё смогут получать наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены с целью покрытия командировочных расходов в пределах установленных законом нормативов оплаты. Ограничений на другие валюты не предусмотрено.