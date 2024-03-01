В России ограничат выдачу ипотеки

Заместитель директора департамента финансовой стабильности Центрального банка России Евгений Румянцев заявил, что регулятор хочет ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотеки. Однако не все из них будут использовать.

"Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два. Первый касается лимитов на готовое жильё, а второй — на строящееся жильё под залог договоров долевого участия", — цитирует его "Интерфакс".

Он отметил, что ограничения касаются кредитов на жильё в стадии строительства под залог долевых соглашений и займов на вторичку. Остальные ограничения, включая кредиты на индивидуальное строительство и другие виды ссуд, будут рассматриваться как запасные, добавил представитель ЦБ. Ожидается, что мера поможет сдерживать перегретый рынок ипотечного кредитования.

Румянцев также отметил, что в указанных сегментах отсутствуют значительные риски, которые могли бы подорвать финансовую устойчивость. Он подчеркнул, что регулятор получит право устанавливать макропруденциальные ограничения с июля 2024 года.