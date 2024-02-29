Экономист предрёк рост спроса на семейную ипотеку на 50% после решения Путина Эксперт Лобода предрёк рост спроса на семейную ипотеку на 50% после её продления 29 февраля, 14:50 В России ждут роста спроса на семейную ипотеку после продления программы. Обложка © freepik

Интерес россиян к семейной ипотеке под 6% увеличится ещё больше после того, как президент РФ Владимир Путин предложил продлить срок программы до 2030 года. Об этом "Газете.ru" сказал экономист Андрей Лобода.

"Спрос на семейную ипотеку всегда был высоким, а после того как льготную ипотеку под 8% отменят с 1 июля (или сохранят только в отдельных регионах), спрос на семейную ипотеку может существенно вырасти", — объяснил директор по коммуникациям BitRiver.

По его словам, следует ждать роста спроса на 40–50%. Эксперт считает минусами программы первоначальный взнос в 30% от стоимости жилья, а также то, что семья может взять сравнительно небольшую сумму: до 12 миллионов рублей для жителей Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти и до 6 миллионов рублей — для других регионов. По словам Лободы, стоимость квартир будет расти, а значит, есть смысл задуматься над повышением максимального размера ипотеки.

Экономист уверен, что продление программы — хороший и своевременный шаг, тем более что по данному виду кредита наблюдается очень небольшой процент должников.

Напомним, в ходе Послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохранив базовые параметры.

Авторы Татьяна Миссуми