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29 февраля, 16:20

ЦБ РФ рекомендовал финорганизациям сократить число операций с цифровой валютой

Центробанк России рекомендовал финансовым организациям сократить до минимума операции, связанные с цифровыми валютами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Там отметили, что операции с цифровыми валютами и связанными с ними инструментами представляют некоторые риски для благосостояния россиян, а также сопряжены с вовлечением их в противоправную деятельность.

"Регулятор разработал рекомендации, направленные на снижение таких рисков для клиентов банков и других финансовых организаций. В частности, не стоит рекламировать услуги по обороту таких инструментов", — уточняется в сообщении Центробанка.

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Кстати, ранее в Центробанке предупредили граждан о том, что мошенники стали предлагать им решить вопросы с заблокированными активами. Как уточнили в регуляторе, аферисты могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не иметь лицензии ЦБ.

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Александра Мышляева
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