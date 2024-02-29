ЦБ РФ рекомендовал финорганизациям сократить число операций с цифровой валютой

Центробанк России рекомендовал финансовым организациям сократить до минимума операции, связанные с цифровыми валютами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Там отметили, что операции с цифровыми валютами и связанными с ними инструментами представляют некоторые риски для благосостояния россиян, а также сопряжены с вовлечением их в противоправную деятельность.

"Регулятор разработал рекомендации, направленные на снижение таких рисков для клиентов банков и других финансовых организаций. В частности, не стоит рекламировать услуги по обороту таких инструментов", — уточняется в сообщении Центробанка.