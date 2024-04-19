МВД предложило разрешить следователям получать данные о телефонных звонках до решения суда

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило разрешить следователям и дознавателям в течение десяти дней получать сведения о телефонных звонках до решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Законопроектом предлагается наделить следователя и дознавателя полномочиями получать по уголовному делу информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в случаях, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением судебных органов в порядке, установленном частью 5 статьи 165 УПК, посредством внесения соответствующих изменений в указанную норму, при этом период предоставления указанной информации не может превышать десяти суток, предшествующих дате вынесения постановления", — приводит ТАСС слова представителя министерства.

МВД разработало соответствующий проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". В ведомстве дополнили, что реализация закона не повлечёт дополнительных расходов из федерального и других бюджетов РФ.