Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений в Интернете
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что необходимо ужесточить уголовную ответственность за публичную демонстрацию преступлений в Интернете и средствах массовой информации. Об этом руководитель правоохранительного ведомства рассказал в интервью kp.ru.
По его словам, необходимо как можно быстрее законодательно закрепить наступление административной ответственности за распространение в Сети материалов с изображениями совершённых с особой жестокостью противоправных деяний. Также глава СК РФ заявил о важности внесения изменений в статью 63 УК РФ, дополнив её новым отягчающим обстоятельством, касающимся демонстрации преступлений в Интернете.
Помимо того, Бастрыкин заявил о том, что длящиеся несколько секунд короткие ролики вызывают в комментариях под ними агрессию, которая, по его словам, переходит в реальность. Он сообщил, что в некоторых российских регионах были созданы центры информационной безопасности молодёжи и психологической помощи, подчеркнув важность мониторинга уровня такой агрессии.
"Увеличение числа подобных центров, которые применяли бы единый алгоритм действий, повысит эффективность формирования у молодёжи гражданской позиции, а также будет способствовать противодействию идеологии терроризма и экстремизма", — заявил Бастрыкин.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который вводит штрафы до миллиона рублей за совершение спам-звонков. Поправки коснутся Кодекса об административных правонарушениях. Новые положения изменяют правила телефонной рекламы. В частности, теперь запрещено применять системы автоматического дозвона или массовой рассылки, а также рекламные сообщения могут поступать адресату только с его согласия.