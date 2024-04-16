Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений в Интернете

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что необходимо ужесточить уголовную ответственность за публичную демонстрацию преступлений в Интернете и средствах массовой информации. Об этом руководитель правоохранительного ведомства рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, необходимо как можно быстрее законодательно закрепить наступление административной ответственности за распространение в Сети материалов с изображениями совершённых с особой жестокостью противоправных деяний. Также глава СК РФ заявил о важности внесения изменений в статью 63 УК РФ, дополнив её новым отягчающим обстоятельством, касающимся демонстрации преступлений в Интернете.

Помимо того, Бастрыкин заявил о том, что длящиеся несколько секунд короткие ролики вызывают в комментариях под ними агрессию, которая, по его словам, переходит в реальность. Он сообщил, что в некоторых российских регионах были созданы центры информационной безопасности молодёжи и психологической помощи, подчеркнув важность мониторинга уровня такой агрессии.

"Увеличение числа подобных центров, которые применяли бы единый алгоритм действий, повысит эффективность формирования у молодёжи гражданской позиции, а также будет способствовать противодействию идеологии терроризма и экстремизма", — заявил Бастрыкин.