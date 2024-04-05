Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Чибиса центральному аппарату СК
Уголовное дело о покушении на убийство главы Мурманской области Андрея Чибиса будет передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России по личному распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в рамках оперативного совещания заслушал доклад <...> о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. <...> По итогу совещания председатель СК России поручил передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК России", — сказано в публикации.
По распоряжению Бастрыкина в Мурманскую область прибудут следователи, криминалисты и специалисты центрального аппарата ведомства. В ходе расследования они досконально изучат все детали нападения и дадут случившемуся объективную правовую оценку.
Напомним, покушение на жизнь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты. Вооружённый мужчина напал на чиновника и нанёс ему удар в живот ножом. Нападавшего моментально задержали. Местный житель заявил, что совершил преступление, поддавшись уговорам "голоса в голове". Чибиса экстренно госпитализировали, он был прооперирован. Возбуждено уголовное дело. Известно, что обязанности раненого губернатора будет исполнять его заместитель. По оценкам, его восстановление займёт минимум два месяца.
Telegram / Следком