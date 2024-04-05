Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Чибиса центральному аппарату СК

Уголовное дело о покушении на убийство главы Мурманской области Андрея Чибиса будет передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России по личному распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в рамках оперативного совещания заслушал доклад <...> о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. <...> По итогу совещания председатель СК России поручил передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК России", — сказано в публикации.