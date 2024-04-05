Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 11:55

Бастрыкин поручил передать дело о нападении на Чибиса центральному аппарату СК

Уголовное дело о покушении на убийство главы Мурманской области Андрея Чибиса будет передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России по личному распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в рамках оперативного совещания заслушал доклад <...> о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. <...> По итогу совещания председатель СК России поручил передать данное уголовное дело в Главное следственное управление СК России", сказано в публикации.

По распоряжению Бастрыкина в Мурманскую область прибудут следователи, криминалисты и специалисты центрального аппарата ведомства. В ходе расследования они досконально изучат все детали нападения и дадут случившемуся объективную правовую оценку.

Путин позвонит выжившему после покушения мурманскому губернатору Чибису
Путин позвонит выжившему после покушения мурманскому губернатору Чибису

Напомним, покушение на жизнь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты. Вооружённый мужчина напал на чиновника и нанёс ему удар в живот ножом. Нападавшего моментально задержали. Местный житель заявил, что совершил преступление, поддавшись уговорам "голоса в голове". Чибиса экстренно госпитализировали, он был прооперирован. Возбуждено уголовное дело. Известно, что обязанности раненого губернатора будет исполнять его заместитель. По оценкам, его восстановление займёт минимум два месяца.

Обложка ©

Telegram / Следком

Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • андрейчибис
  • Александр Бастрыкин
  • Происшествия
  • Криминал
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров