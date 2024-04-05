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5 апреля, 11:48

Названы сроки реабилитации губернатора Чибиса после удара ножом в живот

Хирург Умнов: Восстановление губернатора Чибиса займёт минимум два месяца

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Для выздоровления главы Мурманской области Андрея Чибиса после полученного ножевого ранения в живот потребуется минимум два месяца. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, заявив, что последствия таких повреждений крайне трудно предугадать.

"Ранение в живот непредсказуемое. Тяжесть состояния зависит от того, какой орган был задет в момент травмы, и последующих действий врачей. Ранение может быть поверхностным (непроникающим) и глубоким (проникающим в брюшную полость). Ранение печени, селезёнки, почек, аорты, брыжейки кишечника ведёт к кровотечениям. Думаю, что выздоровление займёт минимум два месяца", — объясняет специалист.

По словам врача, в таких случаях хирурги проводят операцию с ушиванием места, куда был нанесён удар. А иногда медики могут прибегнуть к резекции (удалению) почки, печени и даже спленэктомии (удаление селезёнки). При повреждении желудка, мочевого пузыря, тонкой и толстой кишки может развиться перитонит. Устранение последствий зависит от размера травмы. Умнов объяснил, что в некоторых случаях может понадобиться вшивание дефекта или резекция размозжённой части органа.

Путин позвонит выжившему после покушения мурманскому губернатору Чибису
Путин позвонит выжившему после покушения мурманскому губернатору Чибису

Ранее на губернатора Мурманской области было совершено покушение. В городе Апатиты в местном ДК чиновник проводил встречу с жителями, после которой мужчина ударил его ножом в живот. Губернатора отбил участник СВО и скрутил злоумышленника. На допросе нападавший объяснил покушение неприязнью и заявил, что совершить преступление ему приказали "голоса в голове". Чибиса госпитализировали и прооперировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Владимир Озеров
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