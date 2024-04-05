Названы сроки реабилитации губернатора Чибиса после удара ножом в живот

Для выздоровления главы Мурманской области Андрея Чибиса после полученного ножевого ранения в живот потребуется минимум два месяца. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, заявив, что последствия таких повреждений крайне трудно предугадать.

"Ранение в живот непредсказуемое. Тяжесть состояния зависит от того, какой орган был задет в момент травмы, и последующих действий врачей. Ранение может быть поверхностным (непроникающим) и глубоким (проникающим в брюшную полость). Ранение печени, селезёнки, почек, аорты, брыжейки кишечника ведёт к кровотечениям. Думаю, что выздоровление займёт минимум два месяца", — объясняет специалист.