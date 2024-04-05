Названы сроки реабилитации губернатора Чибиса после удара ножом в живот
Хирург Умнов: Восстановление губернатора Чибиса займёт минимум два месяца
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после операции. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис
Для выздоровления главы Мурманской области Андрея Чибиса после полученного ножевого ранения в живот потребуется минимум два месяца. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, заявив, что последствия таких повреждений крайне трудно предугадать.
"Ранение в живот непредсказуемое. Тяжесть состояния зависит от того, какой орган был задет в момент травмы, и последующих действий врачей. Ранение может быть поверхностным (непроникающим) и глубоким (проникающим в брюшную полость). Ранение печени, селезёнки, почек, аорты, брыжейки кишечника ведёт к кровотечениям. Думаю, что выздоровление займёт минимум два месяца", — объясняет специалист.
По словам врача, в таких случаях хирурги проводят операцию с ушиванием места, куда был нанесён удар. А иногда медики могут прибегнуть к резекции (удалению) почки, печени и даже спленэктомии (удаление селезёнки). При повреждении желудка, мочевого пузыря, тонкой и толстой кишки может развиться перитонит. Устранение последствий зависит от размера травмы. Умнов объяснил, что в некоторых случаях может понадобиться вшивание дефекта или резекция размозжённой части органа.
Ранее на губернатора Мурманской области было совершено покушение. В городе Апатиты в местном ДК чиновник проводил встречу с жителями, после которой мужчина ударил его ножом в живот. Губернатора отбил участник СВО и скрутил злоумышленника. На допросе нападавший объяснил покушение неприязнью и заявил, что совершить преступление ему приказали "голоса в голове". Чибиса госпитализировали и прооперировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.