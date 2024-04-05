Губернатора Чибиса из рук "убийцы с голосами в голове" спас боец СВО с молниеносной реакцией

Командир отделения оперативной роты ОМОН "Медведь" Мурманского управления Росгвардии спас губернатора Андрея Чибиса во время покушения вооружённого ножом преступника. О герое рассказал председатель Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, отметив, что его намерены представить к награде.

"В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал ещё удерживать губернатора. Омоновец буквально отшвырнул его от Чибиса, но тот оказал сопротивление. Офицеру пришлось применить оружие — после предупредительного выстрела в воздух он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским", — рассказал депутат.