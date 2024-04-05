Губернатора Чибиса из рук "убийцы с голосами в голове" спас боец СВО с молниеносной реакцией
Омоновца представят к награде за задержание нападавшего на губернатора Чибиса
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото © Telegram / Губернатор Чибис
Командир отделения оперативной роты ОМОН "Медведь" Мурманского управления Росгвардии спас губернатора Андрея Чибиса во время покушения вооружённого ножом преступника. О герое рассказал председатель Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, отметив, что его намерены представить к награде.
"В момент нападения, когда губернатор выходил из здания ДК, росгвардеец находился среди людей, следовавших за Чибисом. Он мгновенно среагировал на ситуацию и бросился к преступнику, который продолжал ещё удерживать губернатора. Омоновец буквально отшвырнул его от Чибиса, но тот оказал сопротивление. Офицеру пришлось применить оружие — после предупредительного выстрела в воздух он ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским", — рассказал депутат.
Хинштейн пояснил, что герой находился на мероприятии для охраны правопорядка и общественной безопасности в связи с заявкой Мурманского УМВД. Герою 41 год, он участник СВО и ветеран боевых действий, лейтенант полиции. В органах правопорядка омоновец служит с 2007 года. Отважный офицер женат, у него две маленькие дочери. Во время покушения на Чибиса офицер не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия, заключил депутат.
Напомним, нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи с жителями Апатитов мужчина ранил чиновника ножом и был задержан на месте преступления. На допросе он признался, что слышал в голове голоса. Главу региона госпитализировали и прооперировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Задержанный на допросе назвал странный мотив.