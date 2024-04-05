"Только вперёд": Чибис пришёл в себя после операции и поблагодарил врачей за спасение
Мурманский губернатор Чибис поблагодарил врачей за спасение после покушения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, госпитализированный с ножевым ранением после общения с жителями Апатитов, опубликовал видеообращение из больничной палаты.
"Пришёл в себя после операции. <...> Сейчас буду восстанавливаться. И дальше в бой. Только вперёд", — сказал чиновник, поблагодарив врачей за спасение и всех за поддержку.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил врачей за спасение. Видео © t.me / Губернатор Чибис
Напомним, нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи с жителями Апатитов мужчина ранил чиновника ножом и был задержан на месте преступления. На допросе он признался, что слышал в голове голоса. Главу региона госпитализировали и прооперировали.
Кадр видео t.me / Губернатор Чибис