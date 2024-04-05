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5 апреля, 05:12

"Только вперёд": Чибис пришёл в себя после операции и поблагодарил врачей за спасение

Мурманский губернатор Чибис поблагодарил врачей за спасение после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, госпитализированный с ножевым ранением после общения с жителями Апатитов, опубликовал видеообращение из больничной палаты.

"Пришёл в себя после операции. <...> Сейчас буду восстанавливаться. И дальше в бой. Только вперёд", — сказал чиновник, поблагодарив врачей за спасение и всех за поддержку.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил врачей за спасение. Видео © t.me / Губернатор Чибис

Задержанный за покушение на убийство губернатора Чибиса назвал на допросе странный мотив
Задержанный за покушение на убийство губернатора Чибиса назвал на допросе странный мотив

Напомним, нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи с жителями Апатитов мужчина ранил чиновника ножом и был задержан на месте преступления. На допросе он признался, что слышал в голове голоса. Главу региона госпитализировали и прооперировали.

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Кадр видео t.me / Губернатор Чибис

Артур Лапсаков
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