СК РФ показал место ЧП и оружие нападавшего на губернатора Чибиса в Апатитах
Нож, которым преступник ударил главу Мурманской области. Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет России показал место, где вооружённый ножом местный житель напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, а также само оружие. Видео с места происшествия опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Место нападения на мурманского губернатора Андрея Чибиса, а также нож, которым его ранили. Видео © Telegram / Следком
На записи можно увидеть, как сотрудники СК проверяют местность с металлоискателем. Кроме того, показан хозяйственный нож с лезвием около десяти сантиметров и припаркованная около места покушения Toyota Corolla чёрного цвета.
Напомним, покушение на убийство главы Мурманской области Чибиса произошло вечером 4 апреля. По завершении встречи чиновника с жителями города Апатиты на него напал вооружённый ножом мужчина и нанёс ранение в живот, после чего был оперативно задержан правоохранителями. Во время допроса он заявил, что совершить преступление его заставили голоса в голове. Чибис был доставлен в больницу и прооперирован. Заведено уголовное дело о покушении на убийство. Нападавший заявил, что, помимо проблем с психикой, у него был ещё один мотив, который звучит как минимум странно.