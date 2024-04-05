СК РФ показал место ЧП и оружие нападавшего на губернатора Чибиса в Апатитах

Следственный комитет России показал место, где вооружённый ножом местный житель напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, а также само оружие. Видео с места происшествия опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Место нападения на мурманского губернатора Андрея Чибиса, а также нож, которым его ранили. Видео © Telegram / Следком

На записи можно увидеть, как сотрудники СК проверяют местность с металлоискателем. Кроме того, показан хозяйственный нож с лезвием около десяти сантиметров и припаркованная около места покушения Toyota Corolla чёрного цвета.