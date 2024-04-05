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5 апреля, 09:18

СК РФ показал место ЧП и оружие нападавшего на губернатора Чибиса в Апатитах

Нож, которым преступник ударил главу Мурманской области. Обложка © Telegram / Следком

Нож, которым преступник ударил главу Мурманской области. Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет России показал место, где вооружённый ножом местный житель напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, а также само оружие. Видео с места происшествия опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Место нападения на мурманского губернатора Андрея Чибиса, а также нож, которым его ранили. Видео © Telegram / Следком

На записи можно увидеть, как сотрудники СК проверяют местность с металлоискателем. Кроме того, показан хозяйственный нож с лезвием около десяти сантиметров и припаркованная около места покушения Toyota Corolla чёрного цвета.

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Напомним, покушение на убийство главы Мурманской области Чибиса произошло вечером 4 апреля. По завершении встречи чиновника с жителями города Апатиты на него напал вооружённый ножом мужчина и нанёс ранение в живот, после чего был оперативно задержан правоохранителями. Во время допроса он заявил, что совершить преступление его заставили голоса в голове. Чибис был доставлен в больницу и прооперирован. Заведено уголовное дело о покушении на убийство. Нападавший заявил, что, помимо проблем с психикой, у него был ещё один мотив, который звучит как минимум странно.

Юрий Лысенко
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