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Путин позвонит выжившему после покушения мурманскому губернатору Чибису

Песков: Путин позвонит пострадавшему Чибису, как только представится возможность

5 апреля, 10:06
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Президент России Владимир Путин обязательно позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который серьёзно пострадал во время нападения на него. В этом заверил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отмечая, что Путин сделает это при первой же возможности.

"[Чибис] был прооперирован. Как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису", подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что дело о покушении на главу Мурманской области будет расследовано в самые сжатые сроки и следствие уже идёт полным ходом.

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Напомним, главу Мурманской области Андрея Чибиса попытались убить вечером 4 апреля. В Апатитах чиновник встретился с жителями города, после чего на него напал мужчина и ударил ножом в живот. Преступника задержали. По его словам, совершить преступление его заставили "голоса в голове". Чибис был доставлен в больницу и прооперирован. Заведено уголовное дело о покушении на убийство.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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