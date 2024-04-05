Путин позвонит выжившему после покушения мурманскому губернатору Чибису Песков: Путин позвонит пострадавшему Чибису, как только представится возможность 5 апреля, 10:06 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения на него. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Президент России Владимир Путин обязательно позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который серьёзно пострадал во время нападения на него. В этом заверил журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отмечая, что Путин сделает это при первой же возможности.

"[Чибис] был прооперирован. Как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что дело о покушении на главу Мурманской области будет расследовано в самые сжатые сроки и следствие уже идёт полным ходом.

Напомним, главу Мурманской области Андрея Чибиса попытались убить вечером 4 апреля. В Апатитах чиновник встретился с жителями города, после чего на него напал мужчина и ударил ножом в живот. Преступника задержали. По его словам, совершить преступление его заставили "голоса в голове". Чибис был доставлен в больницу и прооперирован. Заведено уголовное дело о покушении на убийство.

Авторы Татьяна Миссуми