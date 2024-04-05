Регион

Уведомления отключены

Теракт в "Крокусе"
Новости
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Обязанности раненого мурманского губернатора будет исполнять его заместитель

5 апреля, 10:12
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис

Мурманскую область временно возглавит заместитель губернатора Надежда Аксёнова, так как действующий глава региона Андрей Чибис находится в больнице после совершённого на него вооружённого нападения. Об этом сообщается в телеграм-канале областного правительства.

"В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксёнову, заместителя губернатора Мурманской области, руководителя аппарата Правительства Мурманской области", отмечается в тексте.

"Только вперёд": Чибис пришёл в себя после операции и поблагодарил врачей за спасение
"Только вперёд": Чибис пришёл в себя после операции и поблагодарил врачей за спасение

Напомним, нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи с жителями Апатитов 42-летний мужчина ранил чиновника ножом в живот и был задержан на месте преступления. На допросе он признался, что слышал в голове голоса. Главу региона госпитализировали и прооперировали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!