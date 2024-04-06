Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки 6 апреля, 13:33 5618 5618 В РФ вводятся штрафы за спам-звонки. Обложка © freepik / DC Studio

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который вводит штрафы до миллиона рублей за совершение спам-звонков. Текст документа уже появился на портале правовой информации.

Поправки коснутся Кодекса об административных правонарушениях. Новые положения изменяют правила телефонной рекламы. В частности, теперь запрещено применять системы автоматического дозвона или массовой рассылки, а также рекламные сообщения могут поступать адресату только с его согласия.

За нарушение новых требований физлица должны будут заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч рублей, а штраф для организаций достигает миллиона рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Напомним, в октябре прошлого года Правительство России поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг. Документ позже был доработан и вновь отправлен на рассмотрение. 3 апреля этого года Совфед поддержал закон.

Авторы Татьяна Миссуми