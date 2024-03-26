На "Госуслугах" может появиться оформление электронной очереди на границах

На "Госуслугах" в этом году может появиться оформление электронной очереди на пунктах пропуска через российскую границу. Речь идёт о грузовиках, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев после визита на международный пункт пропуска Забайкальск.

"На момент нашего приезда (к Забайкальску. — Прим. Life.ru) было свободно на сегодня ещё восемь слотов, то есть ещё восемь транспортных средств могли заказать свой проезд. Сейчас нет проблем с очередями. Желающие проехать через границу могут сделать это спокойно, заказав через сайт. И мы, надеюсь, в этом году ещё перейдём на "Госуслуги", — сказал Савельев.

Напомним, с сентября прошлого года на трёх пунктах пропуска через российскую границу заработала система электронной очереди для большегрузов. Первыми пунктами пропуска, где внедрили электронные очереди, стали Забайкальск — на границе с Китаем, "Бугристое" — на границе с Казахстаном и "Чернышевское" — на границе с Литвой. В настоящее время забронировать место в очереди можно на сайте Росгранстроя.