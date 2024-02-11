К концу года на "Госуслугах" откроется доступ ко всем справкам, льготам и пособиям

До конца 2024 года на портале "Госуслуги" будет открыт доступ к получению всех справок, социальных льгот и пособий. Об этом в День госуслуг на международной выставке-форуме "Россия" заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Более 87% справок, социальных льгот, пособий можно получить онлайн. К концу этого года мы обязуемся, что переведём и оставшиеся 13%", — пообещал он.

Вице-премьер также напомнил, что Российская Федерация вошла в десятку стран по уровню цифровизации государственного сектора услуг. Так, если в 2019 году в цифровом формате были доступны всего 5% от общей доли массовых общественно значимых услуг, то к концу 2024-го доступ появился ко всем 100%.

Также зампред правительства поделился подробностями о суперсервисах на портале. К настоящему моменту их на "Госуслугах" насчитывается 13. Это, в частности, "Поступление в вуз онлайн", к помощи которого за прошлый год прибегли почти миллион пользователей. При этом суперсервисом "Рождение ребёнка", позволяющим оформить новорождённого без визита в отделение ЗАГС или МФЦ, воспользовались свыше 350 тысяч раз.