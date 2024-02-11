К концу года на "Госуслугах" откроется доступ ко всем справкам, льготам и пособиям
Чернышенко: Все справки и льготы станут доступны на "Госуслугах" до конца года
До конца 2024 года на портале "Госуслуги" будет открыт доступ к получению всех справок, социальных льгот и пособий. Об этом в День госуслуг на международной выставке-форуме "Россия" заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Более 87% справок, социальных льгот, пособий можно получить онлайн. К концу этого года мы обязуемся, что переведём и оставшиеся 13%", — пообещал он.
Вице-премьер также напомнил, что Российская Федерация вошла в десятку стран по уровню цифровизации государственного сектора услуг. Так, если в 2019 году в цифровом формате были доступны всего 5% от общей доли массовых общественно значимых услуг, то к концу 2024-го доступ появился ко всем 100%.
Также зампред правительства поделился подробностями о суперсервисах на портале. К настоящему моменту их на "Госуслугах" насчитывается 13. Это, в частности, "Поступление в вуз онлайн", к помощи которого за прошлый год прибегли почти миллион пользователей. При этом суперсервисом "Рождение ребёнка", позволяющим оформить новорождённого без визита в отделение ЗАГС или МФЦ, воспользовались свыше 350 тысяч раз.
Заместитель главы кабмина подчеркнул, что современные сервисы существенно упростили жизнь для миллионов россиян. Так, через них было подано 45,9 миллиона заявлений на пенсии, более 34 миллионов — о получении социальной поддержки, 3,2 миллиона — о помощи при инвалидности, а также свыше 3,7 миллиона — в суд. Кроме того, с их помощью было сформировано 32 тысячи строительных планов и оформлено такое же количество ДТП.
Кстати, ранее Чернышенко рассказывал о том, что общее число людей, использующих "Госуслуги", с 2019 года возросло в два раза. При этом только за 2023-й аудитория сервиса увеличилась более чем на 10 миллионов пользователей.
ТАСС / Алексей Зотов