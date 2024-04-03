Совфед поддержал закон о штрафах до миллиона рублей за спам-звонки

Совфед России на заседании в среду, 3 апреля, одобрил закон, который усиливает ответственность за спам-звонки и рекламу займов без уточнения всей стоимости. Так, нарушителям грозит от 10 000 до 20 000 рублей, а компаниям придётся заплатить штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей.

Законом также ужесточается ответственность для кредитных и микрофинансовых организаций за рекламу кредитов и займов с нарушением законодательства. Если они не будут соблюдать нормы, то им придётся заплатить штраф от 600 000 до 1 600 000 рублей, а сотрудникам — от 40 до 100 тысяч рублей. Вместе с тем закон предусматривает ответственность для кредитных организаций за неправомерную рекламу — материалы, где есть только одно условие, которое влияет на стоимость заёма.

Ранее закон о наказаниях за спам-звонки был одобрен депутатами Госдумы. Ожидается, что теперь документ пойдёт на подпись президенту.